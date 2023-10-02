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Перша релігійна громада на Хотинщині перейшла до ПЦУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Практично всі парафіяни, що були присутні на парафіяльних зборах, одноголосно проголосували за вихід із московського патріархату

Релігійна громада храму святого апостола Івана Богослова перейшла Джерело: https://censor.net/ua/n3446903в с. Каплівка Дністровського району Чернівецької області  перейшла від УПЦ до Православної церкви України. Це перша релігійна громада на Хотинщині, яка перейшла до ПЦУ. Про це повідомив священник Роман Грищук на своїй Facebook-сторінці.

За словами священника, практично всі парафіяни, що були присутні на парафіяльних зборах, одноголосно проголосували за вихід із московського патріархату і перехід громади до Православної Церкви України.

Раніше повідомлялося, що дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ. Також на Черкащині ще одна громада перейшла від УПЦ МП до Православної церкви України. 

Нагадаємо, Сміла, що на Черкащині, стала першим містом в Україні, де всі п’ять парафій разом зробили свій вибір на користь Православної церкви України.

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Теги: церква релігія Чернівецька область

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