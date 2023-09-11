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Перша громада в Києві перейшла до ПЦУ (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Перша громада в Києві перейшла до ПЦУ (відео)
фото: Big Kyiv

Ця громада стала першою в Києві, яка прийняла рішення покинути Українську Православну Церкву Московського Патріархату

Громада храму Покрови Пресвятої Богородиці на Бортничах у Києві прийняла рішення перейти з УПЦ (підпорядкованої Московському Патріархату) до Православної церкви України. Про це стало відомо з сюжету «5 каналу».

18 червня громада вірян на зборах вирішила, що переходить з-під влади московської церкви до ПЦУ. Навіть попри опір настоятеля храму, віряни здійснили всі необхідні юридичні кроки для перереєстрації та остаточно здійснили цей перехід 5 вересня. В процесі переходу було виявлено різноманітні матеріали та літературу, які були вилучені слідчими Служби безпеки України та Національною поліцією.

Ця громада стала першою в Києві, яка прийняла рішення покинути Українську Православну Церкву Московського Патріархату та увійшла до ПЦУ.

Віряни ПЦУ дозволили московським попам забрати всі особисті речі, свічки тощо.

Усередині храму віряни були свідками безладу та розгрому. У храмі були знайдені ікони, присвячені російському імператору Миколі II та його дружині, а також велика кількість проросійської та відкрито пропагандистської літератури. Усі ці предмети були вилучені слідчими Служби безпеки України та Національною поліцією.

Перший храм Покрови Пресвятої Богородиці було збудовано на початку XVIII століття, але в 1930-ті роки більшовики зруйнували його. Храм було відновлено в дерев’яному вигляді після закінчення Другої світової війни, після чого його декілька разів перебудовували.

Раніше повідомлялося, що 5 вересня у храмі Української Православної Церкви на честь Бориса і Гліба у Вишгороді, яка від 17 червня 2023 року офіційно перейшла в ПЦУ, вперше відбулася служба українською мовою

Служба проведена новопризначеним від 1 серпня 2023 року настоятелем храму, доктором наук з богослов'я отцем Віталієм та священиками Вишгородщини ПЦУ.

Нагадаємо, 4 вересня поліція оточила територію Богоявленського жіночого монастиря в місті Кременець, що на Тернопільщині.

Теги: громада поліція

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