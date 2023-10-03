Ще одна парафія в Луцьку перейшла до ПЦУ

Луцька парафія УПЦ МП прийняла рішення змінити юрисдикцію та приєднатися до Православної церкви

За єдність із ПЦУ проголосували близько 90% парафіян

1 жовтня релігійне товариство Свято-Марії-Магдалинівського храму УПЦ МП Волинської єпархії міста Луцьк провело парафіяльні збори, на яких було прийнято рішення змінити юрисдикцію та приєднатися до Православної церкви. Про це повідомляє «Духовний фронт України».

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За єдність із ПЦУ проголосували близько 90% парафіян. Процес голосування за згодою зафіксували на відео, щоб це було незаперечним фактом.

Перед голосуванням отець Олександр нагадав, що він разом з парафіянами терпеливо чекали на конкретні дії ієрархів Московської церкви щодо повного відділення від РПЦ.

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Нагадаємо, протоієрею Московської церкви Свято-Марії-Магдалинівського храму Луцька Олександру Колбу тимчасово заборонили проводити служіння та причащатися.

До слова, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.