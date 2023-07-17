Черкащина: Усі парафії міста Сміла перейшли до ПЦУ

Сміла стала першим містом в Україні, де не поодинокі парафії, а всі п'ять разом зробили свій вибір на користь ПЦУ

Митрополит Епіфаній провів Божественну літургію у Свято-Покровському соборі у Смілі

Сміла, що на Черкащині, стала першим містом в Україні, де всі п’ять парафій разом зробили свій вибір на користь Православної церкви України. Про це повідомляє «Суспільне».

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«Божественну літургію провів у Свято-Покровському соборі у Смілі Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Він приїхав на Черкащину, щоб подякувати парафіянам, які торік вирішили перейти до ПЦУ», – повідомив настоятель храму отець Петро Дмитрук.

За його словами, Сміла стала першим містом в Україні, де не поодинокі парафії, а всі п'ять разом зробили свій вибір на користь Православної церкви України.

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Митрополит провів службу в місцевому храмі.

Ця громада має стати прикладом для інших, зазначив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. «Об’єднавчий процес триває, поступово громади долучаються за нашої помісної Української Православної церкви. І це відбувається не тільки в селах, але вже й у великих містах. Я бачив радісні, усміхнені обличчя. Це свідчить про те, що люди відчувають в церкві цю духовну радість, піднесення, адже разом у цей непростий час ми підносимо молитви до Бога і просимо про нашу перемогу», – зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, у січні 2019 року релігійна громада УПЦ Московського патріархату села Скибин Жашківського району першою у Черкаській області перейшла до Православної церкви України.

Також повідомлялося, що у Хмельницькому парафія Московської церкви перейшла до ПЦУ