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Синоптики оголосили штормове попередження у восьми областях

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Синоптики оголосили штормове попередження у восьми областях
фото з відкритих джерел

Нині у західній частині України очікується сильний вітер

Сьогодні, 20 лютого, у восьми областях оголосили штормове попередження. За даними Укргідрометцентру, на заході Україні очікуються сильні пориви вітру.

Вдень у західній частині пориви південно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження
фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, сьогодні вдень у західних областях та ввечері на Житомирщині та Київщині дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів. На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, у Карпатах випало майже два метри снігу: фото.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні невдовзі почне знову радувати українців теплом – якою буде весна в Україні: синоптики зробили втішні прогнози.

Теги: прогноз погоди вітер

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