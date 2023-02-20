Синоптики оголосили штормове попередження у восьми областях
Нині у західній частині України очікується сильний вітер
Сьогодні, 20 лютого, у восьми областях оголосили штормове попередження. За даними Укргідрометцентру, на заході Україні очікуються сильні пориви вітру.
Вдень у західній частині пориви південно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.
I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
За даними синоптиків, сьогодні вдень у західних областях та ввечері на Житомирщині та Київщині дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів. На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця.
Нагадаємо, у Карпатах випало майже два метри снігу: фото.
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