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Над Україною зійде «Рожевий Місяць»: коли спостерігати унікальне явище

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Над Україною зійде «Рожевий Місяць»: коли спостерігати унікальне явище
«Рожевий місяць» можна побачити у ніч на 13 квітня
фото: Depositphotos

Хоч цей повний Місяць і називають «Рожевим», насправді його колір таким не буде

У ніч проти 13 квітня над Україною зійде повний Місяць, який називають «Рожевим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Livescience.

Квітневий повний Місяць настає, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем. Супутник буде на 100% освітлений о 20:22 за східним часом 12 квітня (о 3:22 за київським часом 13 квітня). Він засяє поруч із яскравою зорею Спікою, створюючи разюче видовище.

Хоч цей повний Місяць і називають «Рожевим», насправді його колір таким не буде. Відтінок залежить від атмосферних умов, тому Місяць може виглядати золотистим або навіть оранжевим, особливо під час сходу.

Цього разу Земля спостерігатиме «мікромісяць» – супутник перебуватиме на максимальній відстані від Землі й виглядатиме трохи меншим, ніж зазвичай. А вже 12 травня можна буде побачити наступний повний Місяць, який називають «Квітковим».

До слова, у ніч із 13 на 14 березня над Україною можна було спостерігати повне місячне затемнення. У мережі публікувалися фото вражаючого «кривавого Місяця», що осяяв нічне небо столиці. 

Також 29 березня відбулося рідкісне сонячне затемнення.

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Теги: Місяць Планета Земля

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