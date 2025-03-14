Над Києвом сходив «кривавий Місяць»: фото унікального явища

Місяць був насиченого червоного кольору, тому це явище часто називають «кривавим Місяцем»

У ніч із 13 на 14 березня над Україною можна було спостерігати повне місячне затемнення. У мережі вже з’явилися перші фото вражаючого «кривавого Місяця», що осяяв нічне небо столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Місяць був насиченого червоного кольору, тому це явище часто називають «кривавим Місяцем».

Вчені пояснюють, що повне місячне затемнення відбувається, коли Земля повністю розташовується між Сонцем і Місяцем, перекриваючи пряме світло, яке зазвичай відбивається від супутника.

4 фото На весь екран







У цей момент Місяць набуває червоного відтінку завдяки світлу, яке проходить через атмосферу Землі, розсіюючись, як зазначають астрономи NASA.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 березня, о 5:57 за київським часом українці спостерігали повне місячне затемнення. Спостерігати явище можна було в багатьох країнах, проте найкращі умови були в Північній та Південній Америці.