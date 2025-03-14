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Над Києвом сходив «кривавий Місяць»: фото унікального явища

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Над Києвом сходив «кривавий Місяць»: фото унікального явища
фото: соцмережі

Місяць був насиченого червоного кольору, тому це явище часто називають «кривавим Місяцем»

У ніч із 13 на 14 березня над Україною можна було спостерігати повне місячне затемнення. У мережі вже з’явилися перші фото вражаючого «кривавого Місяця», що осяяв нічне небо столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Місяць був насиченого червоного кольору, тому це явище часто називають «кривавим Місяцем».

Над Києвом сходив «кривавий Місяць»: фото унікального явища фото 1

Вчені пояснюють, що повне місячне затемнення відбувається, коли Земля повністю розташовується між Сонцем і Місяцем, перекриваючи пряме світло, яке зазвичай відбивається від супутника.

4 фото
На весь екран

У цей момент Місяць набуває червоного відтінку завдяки світлу, яке проходить через атмосферу Землі, розсіюючись, як зазначають астрономи NASA.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 березня, о 5:57 за київським часом українці спостерігали повне місячне затемнення. Спостерігати явище можна було в багатьох країнах, проте найкращі умови були в Північній та Південній Америці.

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Теги: фото Планета Земля Місяць Київ

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