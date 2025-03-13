Українці зможуть побачити місячне затемнення: дата і заборони у цей день

Місячне затемнення настає, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем

У березні 2025 року відбудеться рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. «Главком» розповідає, коли саме його можна буде спостерігати та що заборонено у цей день.

Коли відбудеться місячне затемнення 2025

Місячне затемнення настає, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, повністю перекриваючи доступ сонячного світла до поверхні супутника. У цей момент Місяць набуває характерного червонуватого відтінку через розсіювання світла в атмосфері Землі – це явище відоме як «кривавий Місяць».

Цьогоріч затемнення відбудеться 14 березня і розпочнеться о 5:57 за київським часом. Найцікавіша фаза, коли Місяць буде повністю затемнений, триватиме з 08:26 до 09:31.

Спостерігати явище можна буде в багатьох країнах, проте найкращі умови очікуються в Північній та Південній Америці. В Україні та загалом у Європі затемнення буде погано видно, адже воно припаде на світанковий час. У Східній Азії видимість також буде обмеженою через те, що процес збігатиметься зі сходом Місяця.

Втім, завдяки сучасним технологіям кожен охочий зможе стежити за затемненням за допомогою онлайн-трансляцій з обсерваторій.

Що заборонено робити під час місячного затемнення

Під час місячного затемнення не рекомендується:

Починати нові справи та приймати важливі рішення, оскільки енергетична нестабільність цього періоду може спричинити помилки та невдалі результати.

Здійснювати великі фінансові операції – вкладення, кредити чи значні покупки можуть мати несприятливі наслідки в майбутньому.

Вступати в суперечки та конфлікти – через загострення емоцій будь-які сварки можуть мати серйозні наслідки.

Надмірно навантажувати себе фізично чи емоційно, оскільки це може негативно вплинути на здоров’я та загальне самопочуття.

Відвідувати масові заходи чи перебувати у великих натовпах – напружена атмосфера може викликати дискомфорт, тривожність або навіть агресію.

Практикувати ритуали, ворожіння чи магічні обряди – нестабільна енергетика затемнення може зробити їхні наслідки непередбачуваними.

Ігнорувати свій емоційний стан – варто присвятити цей час відпочинку, самоаналізу та пошуку внутрішньої гармонії.

До слова, 15 та 16 березня в Україні очікується погіршення погодних умов та поступове зниження температури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.