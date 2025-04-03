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«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок
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За словами депутатки Пташник, проєкт встановлює запобіжники у земельних схемах

Київська міська рада сьогодні, 3 квітня, під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання, підтримала у першому читанні антикорупційний земельний порядок, який встановлює запобіжники у земельних схемах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію сесії. 

Авторами проєкту рішення «Про затвердження Порядку підготовки та прийняття рішень Київською міською радою про набуття та припинення прав на землю комунальної власності в місті Києві» є депутатка від «ЄС» Вікторія Пташник та співголова фракції «Удар» Дмитро Білоцерковць. 

За словами Пташник, проєкт встановлює запобіжники у земельних схемах. Метою цього проєкту є боротьба з земельними схемами, ефективне управління землями столичної громади, мінімалізація корупційних ризиків у земельних справах, унеможливлення порушень земельного законодавства та наповнення бюджету міста Києва.

Нагадаємо, правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Після цього мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою». Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, згідно з яким Комарницький та група представників столичної влади отримували земельні  ділянки за так званою «туалетною схемою». З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.   

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Теги: земля корупція в Україні Денис Комарницький Місяць відео будівництво місцева влада Київ Київрада

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