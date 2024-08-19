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Над Землею зійде Блакитний Місяць: що це за явище і коли спостерігати

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Над Землею зійде Блакитний Місяць: що це за явище і коли спостерігати
Явище можна побачити в ніч з 19 на 20 серпня 2024 року
фото: AP

Місяць буде найяскравішим і найбільшим у 2024 році

У понеділок, 19 серпня, відбудеться астрономічне явище, яке називають Блакитний Місяць, або Блакитна повня. Про це повідомляє Live Science.

Зазвичай серпневий повний місяць називається осетровим місяцем. Блакитним місяцем він буде не через те, що раптово забарвиться в цей колір, а через астрономічні особливості.

Повний місяць 19 серпня також буде супермісяцем. Місяць рухається навколо Землі еліптичною орбітою. Коли він досягає найближчої до планети точки, яка називається перигеєм, він здається більшим, ніж зазвичай. Це явище називається суперповнею.

Назва Блакитний Місяць, або Блакитна повня підкреслює рідкість події і походить від англійської ідіоми «Once in a Blue Moon». Вислів перекладається як «Одного разу за Блакитного Місяця». Його вживають, коли говорять про подію, яка трапляється дуже рідко, або взагалі ніколи. 

Явище можна побачити в ніч з 19 на 20 серпня 2024 року. Адже повний місяць, або повня у серпні 2024 припадає на 19 серпня о 21:25 за Києвом. Втім Блакитний Місяць у серпні можна спостерігати фактично будь-якої ночі з 18 по 20 серпня.

Аби побачити схід Місяця, слід дивитися в небо одразу після заходу сонця. Це явище буде не важко помітити, адже Місяць буде мати найяскравіший і найбільший вигляд у 2024 році.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня над різними регіонами України було помітно полярне сяйво. Явище спостерігали у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

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Теги: природа Місяць

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