У посилці з Вінниці до Сум випадково доїхав кіт

Яким чином тварина потрапила до обладнання, невідомо

На одному з вінницьких підприємств, яке робить обладнання для переробки деревини, клієнт із Сум зробив замовлення. Його виготовили, упакували та відправили замовнику «Новою поштою», але з невеликим бонусом – маленьким кошеням. Про це пише «20 хвилин».

Через місяць потрібно було зробити уточнення, тож вінницькі підприємці зв’язалися з сумськими і на питання: «Чи все добре працює?», отримали неочікувану відповідь: «Так, все супер. До речі, дякуємо за котика».

Яким чином кошеня потрапило до обладнання, невідомо.

Як припускають на підприємстві, обладнання разом із котом упакували в стрейч-плівку та гофрокартон і відправили в Суми. Тварину не помітили, бо вона могла глибоко сховатися і навіть не подати звуку.

Кошеня не задихнулося, ймовірно, через те, що дана модель їхала на піддоні, що забезпечило доступ повітря знизу.

Однак після цієї ситуації логісти ретельніше перевірятимуть кожну модель перед відвантаженням, пообіцяли на підприємстві.

Раніше з-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді рятувальники визволили котика, який провів там майже добу.