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Коротчасні дощі та спека: прогноз погоди на 9 серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Коротчасні дощі та спека: прогноз погоди на 9 серпня
Короткочасні дощі з грозами пройдуть вночі на заході
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Вдень буде до 33°C тепла

На більшій частині України буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами пройдуть вночі заході, а вдень у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На решті території країни опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +13...+18°C, на півдні країни +16...+21°C, у високогір'ї Карпат +9...+14°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24...+29°C, у західних областях +21...+26°C, на півдні країни +28...+33°C, у високогір'ї Карпат +16...+21°C. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Коротчасні дощі та спека: прогноз погоди на 9 серпня фото 1

У Києві та області завтра також буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями по області можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі +13...+18°C, вдень +24...+29°C; у Києві вночі +15...+17°C, вдень +26...+28°C.

У деяких регіонах можливі грози, тому будьте обережні та слідкуйте за оновленнями прогнозу погоди. Загалом, погода в Україні 9 серпня буде комфортною, з невеликою ймовірністю дощів у західних та північних областях.

Нагадаємо, Державні та міжнародні свята у серпні 2024 року

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Теги: свята повітря вітер погода Місяць календар

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