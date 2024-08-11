Як швидко можна усиновити дитину. Роз’яснення Київського обласного центру соціальних служб

Процес усиновлення в Україні складається з кількох етапів, кожен з яких має свою тривалість

Майбутні усиновлювачі повинні пройти кілька етапів, починаючи зі звернення до Служби зі справ дітей, яка вивчає умови проживання та мотиви родини. Лише після цього подружжя допускається до навчання та починає збирати необхідні документи, включаючи довідки про стан здоров’я та відсутність судимості. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова.

Ібрагімова зазначила, що на практиці часто подружжя приходить на навчання вже з усім пакетом документів, які ретельно перевіряються перед включенням до групи. Це дозволяє уникнути непорозумінь і затримок у процесі.

«Пара, яка бажає стати кандидатами на усиновлення дитини, спочатку має прийти до Служби зі справ дітей. Служба вивчає умови проживання родини, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей – і готує відповідний висновок. У разі позитивного висновку людей мають відправити на навчання, а після цього вони починають збирати довідки про стан здоров’я, висновки психіатра, нарколога тощо. На практиці ж відбувається дещо інакше: подружжя приходить до мене на навчання уже з усім пакетом документів, і перед тим, як включати людину у групу, ми з представником Служби зі справ дітей її вивчаємо. Ну навіщо нам навчати людину, в якої потім виявиться, наприклад, довідка про судимість?» – зазначила Ібрагімова.

Після завершення всіх підготовчих етапів, Служба зі справ дітей ставить родину на облік, і починається пошук дитини. За словами Наталії Ібрагімової, раніше усиновлення відбувалося швидше, проте нині процес може затягуватися через те, що діти можуть перебувати за кордоном, зокрема в країнах Європи.

«Якщо ми даємо позитивний висновок, то Служба у справах дітей ставить таку людину на облік – і починається пошук дітей. За старими правилами, ми писали в рекомендаціях бажаний вік дитини. Якщо дітей такої вікової категорії немає в цьому районі, то пошук відбувається на регіональному рівні, потім – на всеукраїнському. Так само для опікунства – ми надаємо довідку про навчання, а Комісія з питань захисту прав дітей розглядає доцільність призначення опікунства. Після цього, згідно з постановою Кабміну № 866, опіка встановлюється «рішенням районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади». Можна встановити опіку і через суд, але це довгий процес, і в 90% випадків цим шляхом не йдуть», – розповіла директорка.

Щодо термінів, Наталія Ібрагімова зазначила, що збір документів може займати від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від активності батьків. Після цього йде черга на навчання, яка може тривати два-три місяці, а саме навчання триває ще місяць.

«Тепер щодо часу. Багато батьків скаржаться, що вони два місяці витратили на збирання документів, а хтось – що пів року. Насправді все залежить від бажання. Наприклад, ми з чоловіком, коли брали до себе в прийомну родину дітей, зробили всі документи за п’ять днів. Після того, як здали документи, два-три місяці треба чекати в черзі на навчання», – зазначила Наталія Ібрагімова.

Ситуацію також ускладнює той факт, що деякі діти, яких бажають усиновити, наразі перебувають за кордоном. Ібрагімова привела приклад своїх друзів, які вже чотири місяці чекають на повернення дитини з Німеччини, щоб завершити процес усиновлення.

Нагадаємо, 10 охочих на одну дитину. Кандидатів на усиновлення в Україні більше, ніж дітей.