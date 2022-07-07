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  4. Надія Савченко показала водні забави на Івана Купала (відео)
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    Суспільство

    Надія Савченко показала водні забави на Івана Купала (відео)

    Надія Савченко святкує Івана Купала - Надія Савченко показала водні забави на Івана Купала (відео)
    Надія Савченко святкує Івана Купала
    фото: скріншот з відео

    Експолітв'язень показала, як святкує містичне свято

    Народний депутат України та експолітв'язень Надія Савченко показала, як святкує Івана Купала. Савченко опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Telegram відео, на якому здійснює народний обряд.

    На кадрах Надія Савченко заходить у воду та пускає сплетений вінок. Згідно з народним повір’ям, якщо вінок пливе добре й гарно горить свічка, то дівчина вийде заміж, а якщо він крутиться на місці, — то ще дівуватиме, а як потоне – заміж не вийде взагалі.

    Раніше суд відпустив сестер Савченко на війну.

    Також Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.

    Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 липня відзначається містичне свято Івана Купала. Кажуть, що в Купальську ніч всі рослини стають чарівними, а вода і вогонь мають надзвичайну силу.

    Теги: Надія Савченко росія окупанти депутат вода війна Україна обряд окупація #stoprussia
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    Надія Савченко показала водні забави на Івана Купала (відео)