Надія Савченко показала водні забави на Івана Купала (відео)
Експолітв'язень показала, як святкує містичне свято
Народний депутат України та експолітв'язень Надія Савченко показала, як святкує Івана Купала. Савченко опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Telegram відео, на якому здійснює народний обряд.
На кадрах Надія Савченко заходить у воду та пускає сплетений вінок. Згідно з народним повір’ям, якщо вінок пливе добре й гарно горить свічка, то дівчина вийде заміж, а якщо він крутиться на місці, — то ще дівуватиме, а як потоне – заміж не вийде взагалі.
Раніше суд відпустив сестер Савченко на війну.
Також Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.
Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 липня відзначається містичне свято Івана Купала. Кажуть, що в Купальську ніч всі рослини стають чарівними, а вода і вогонь мають надзвичайну силу.