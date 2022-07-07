Свято Івана Купала: що зробити, щоб пара була міцною, а гроші водилися

Ворожити цієї ночі можна на любов та благополуччя

За переказами, в купальську ніч можна дізнатися свою долю

У ніч з 6 на 7 липня відзначається містичне свято Івана Купала. Кажуть, що в Купальську ніч всі рослини стають чарівними, а вода і вогонь мають надзвичайну силу.

Існує безліч прикмет і звичаїв, пов’язаних із цим днем. Традиція відзначати Івана Купала налічує кілька століть. Наші предки вірили, що в цю ніч на землю виходять лісовики, відьми і злі духи, а захиститися від них допомагають вода і вогонь.

Івана Купала символізує поклоніння природі, сонцю, травам і воді. Веселе народне свято тісно переплетене з язичницькими ритуалами та повір'ями.

Раніше було заведено розпалювати багаття, купатися в річці, збирати трави й шукати магічну квітку папороті. Давні традиції купальської ночі активно підтримуються і до цього дня.

Традиції

Пошук папороті був найголовнішою традицією купальської ночі. Ця рослина розквітає один раз на рік – лише в ніч свята. Люди вірили, що якщо знайти папороть у ніч на Івана Купала, то можна стати щасливим і багатим.

Раніше молоді дівчата зранку вирушали в ліс, збирали трави й квіти, робили з них вінки, створювали букети, розкладали в будинку. Люди вірили, що природа в цей день оживає, набуває особливі цілющі властивості та служить оберегом для людини.

Особливою магією володіють ворожіння на Івана Купала. У ніч на Івана Купала незаміжні дівчата плели вінки з польових квітів, трав і ворожили на любов. У середину вінка ставили запалені свічки й пускали його по воді, якщо вінок йшов на дно, то коханий розлюбив дівчину. Якщо вінок приставав до берега, то в цьому році весілля не буде, а якщо вінок відпливав далеко з незгаслою свічкою – дівчина зустріне свого судженого і її чекає щасливе майбутнє.

Ще один популярний звичай на Івана Купала – дівчата, які мріяли скоріше вийти заміж, у ніч на Івана Купала голяка тричі оббігали житнє поле. Люди вірили, що в цьому випадку наречена присниться своєму нареченому і він обов'язково знайде її.

До традицій та обрядів на Івана Купала можна віднести купання в річці, але чоловікам у цей день необхідно бути дуже обережними. Люди вірили, що в купальську ніч на берег виходять русалки й спокушають вподобаного ними хлопця. Того, хто піддасться її чарам, хвостата красуня могла залоскотати до смерті або назавжди потягти в воду.

Не менш цікавими й веселими є стрибки через багаття в Купальську ніч, які служать обрядом очищення за допомогою вогню і символом позбавлення від всього поганого. За традицією необхідно було тричі перестрибнути через вогнище і викупатися в ранковій росі. Дівчата стрибали зі своїми половинками, бо вважалося, що вдало стрибнула пара скоро одружиться.

Ворожіння на Івана Купала

У ніч на Івана Купала дівчата часто проводили ритуали, щоб дізнатися дату весілля або свою долю. Також в цей день проводять ворожіння на бажання і здоров’я.

Ворожіння на подорожнику. Дівчина повинна зірвати листок подорожника біля дороги і покласти під подушку в ніч на 7 липня. Потім потрібно сказати: «Попутник-трипутник, ти живеш при дорозі, бачиш як старого, так малого, покажи мені мого судженого». Тоді уві сні їй присниться наречений.

12 трав. Перед сном дівчина збирає трави і не дивлячись кладе їх під подушку. Вранці їх слід розглянути. Якщо знайдеться 12 і більше різних трав – скоро весілля.

Ворожіння на вінку. Незаміжні дівчата пускають плисти вінок по озеру або річці. Чий вінок далі всіх відпливе – та перша вийде заміж.

Ворожіння на багатті. Якщо водойми немає, вінки можна кинути в багаття. У якої дівчини вінок швидше догорить, та й вийде заміж першою.

Замовляння на гроші. Перед сном в скляний посуд з джерельною водою або росою потрібно кинути монети з великим номіналом. Вранці їх потрібно вийняти і заховати в будинку, щоб завжди гроші водилися.

Ворожіння на бажання. Потрібно загадати бажання і навмання зірвати з клена листок. Якщо кількість гострих кутів на листку парна – бажання збудеться.

Прикмети

У це свято уважно спостерігають за погодою, щоб дізнатися, якими будуть найближчі дні.

Злива в цей день віщує тривалу посуху. А ось потрапити під зливу для людини означає удачу в грошах.

Дощ сьогодні означає, що урожай пшениці буде поганий.

Грім з блискавкою на свято – горіхи не вродять.

Веселка в цей день обіцяє велику удачу.

Якщо погода сонячна і безхмарна – фруктів буде багато.

Обряди і звичаї на Івана Купала

Головний звичай купальської ночі пов’язаний з розпалюванням великого багаття. У давні часи біля купальського багаття збиралося все село. Молодь водила хороводи і танцювала. У центр багаття встановлювали колесо на жердині, яке символізувало сонце.

Через багаття стрибала закохана пара, тримаючись за руки. Якщо стрибок успішний – любов буде дуже міцною. У купальське багаття також кидали сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби.

Чимало обрядів на Івана Купала пов’язані з водою. У цю дату купалися в річках і озерах, вмивалися росою і ходили босоніж по траві. Також було заведено обливати один одного з відер і ходити в лазню. Такі обряди мають не тільки магічну силу, але і приносять користь організму і зміцнюють імунітет.