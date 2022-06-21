Суд відпустив сестер Савченко на війну: деталі справи

Надія та Віра Савченко опинилися на лаві підсудних через підробку медичних документів

Бориспільський міськрайонний суд Київської області зупинив розгляд двох кримінальних проваджень, в яких фігурують народний депутат VIII скликання Надія Савченко та її сестра Віра Савченко. Про повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2021 року правоохоронці затримали сестер Савченко за використання підроблених covid-сертифікатів. У столичному аеропорту «Бориспіль» працівники Державної прикордонної служби виявили у них сертифікати вакцинації з ознаками підробки. Ці документи жінки намагалися використати, щоб потрапити в Україну.

Поліція оголосила підозри обом сестрам Савченко за ч. 4 ст.358 Кримінального кодексу («Використання завідомо підробленого документа») і скерувала обвинувальні акти до Бориспільського міськрайонного суду.

Судові справи стосовно Надії та Віри Савченко потрапили до різних суддів. І ось наприкінці травня 2022 року захисник сестер заявив клопотання про зупинення розгляду двох кримінальних проваджень. Річ утім, що Надію та Віру Савченко мобілізовано для проходження військової служби. Їх зараховано у розпорядження командира військової частини А7293. Зокрема, Надія є старшим лейтенантом запасу, а її сестра – солдат запасу.

У судовому засіданні прокурор не заперечував про задоволення клопотання захисника обвинувачених. У підсумку, суд зупинив розгляд двох справ до моменту звільнення сестер Савченко з військової служби.

Варто наголосити: у середині лютого 2022 року захисник Надії Савченко подав клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням терміну досудового розслідування. Тоді ж у суду екснардепка заявила, що не визнає вини і підтримала клопотання свого захисника. Проте Феміда вважала, що після повідомлення Савченко про підозру, термін досудового розслідування, не закінчився. А, отже, відсутні підстави для закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в Україні триває 118-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше повідомлялося, що екснардеп Надія Савченко запевнила, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.