Надзвичайники оголосили штормове попередження в Україні на 29 листопада

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Синоптики розповіли, де будуть зливи та мокрий сніг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС .

Завтра у східній частині, вдень, і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.

Вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області 29 листопада пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялося, останні цьогорічні вихідні осені запам'ятаються теплою для листопада погодою та інтенсивними дощами в окремих регіонах України.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Київ вкрив густий туман. Про це повідомляють читачі «Главкома».

Атмосферне явище мешканці столиці спостерігали близько 9-ї години ранку.

В Одесі не зміг приземлитися літак, який летів з Києва. Причиною тому став густий туман.

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