Україна буде працювати з новим урядом Німеччини над усуненням загроз російського потоку – Кулеба

Україна хотіла б побачити «сильнішу позицію» партнерів, коли йдеться про геополітичні енергетичні проєкти в Європі

Україна працюватиме з новим урядом Німеччини над усуненням загроз, які може принести газотранспортний проєкт «Північний потік – 2». Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.

Кулеба сказав, що Україна вітає укладання коаліційної угоди в Німеччині й цінує факт, що в документі йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України та її європейську інтеграцію.

Також, за його словами, важливим є чітке посилення коаліційної угоди для Росії: припинити дестабілізаційну діяльність в Україні та знайти політичне рішення.

Водночас Україна хотіла б побачити «сильнішу позицію, коли йдеться про геополітичні енергетичні проєкти в Європі», сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що Україна працюватиме з новим урядом Німеччини «над усуненням загроз, які «Північний потік – 2» становить не лише для безпеки України, а й для стабільності в усій Європі».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України.

До слова, армія Великобританії анонсувала найзначніші перетворення за останні десятиліття. Зокрема, Британія має намір збільшити свою глобальну військову присутність у найближчі роки для більш ефективного реагування на можливі загрози в різних частинах світу.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.