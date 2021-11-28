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    Осінь прощатиметься дощами: прогноз погоди на 28 листопада

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    Температура повітря буде досить високою, як для часу напередодні зими - Осінь прощатиметься дощами: прогноз погоди на 28 листопада
    Температура повітря буде досить високою, як для часу напередодні зими
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Остання неділя листопада буде теплою і дощовою

    Останні цьогорічні вихідні осені запам'ятаються теплою для листопада погодою та інтенсивними дощами в окремих регіонах України. Такий прогноз Укргідрометцентру.

    Нічні морози також ненадовго відступлять – лише у кількох областях стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

    Температура повітря підвищиться в середньому до 6-10°С. Особливо тепло буде у південних областях та на південному сході. Тут очікується до +14 °С.

    Найхолодніше (до +5…+7°С) буде в Івано-Франківській, Рівненській, Луганській та Донецькій областях. На сході також можливі нічні заморозки до -1°С.

    У неділю дощі пройдуть на Закарпатті та у західних областях, у Донецькій та Кіровоградській областях, а також на півдні. Причому в Одесі, Миколаєві та Херсоні можливі грози.

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    На решті території України буде ясно, без істотних опадів.

    У столиці опадів не очікується, удень буде +8…+10, а вночі похолодає до +1…+3.

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    Теги: вихідні прогноз погоди повітря
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    Осінь прощатиметься дощами: прогноз погоди на 28 листопада