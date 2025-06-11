«Найбажаніша зустріч»: захисник із Золочева вперше побачить 3-річного сина після полону

Усі ці місяці та роки розлуки родина Максима жила надією на його повернення

Зворушливе повернення: захисник із Золочева вперше зустрінеться з 3-річним сином після полону

Радісна звістка сколихнула Золочівську громаду на Львівщині: з російського полону повернувся їхній земляк, Максим Калугін, 1999 року народження. Цей новий етап обміну полоненими приніс не лише свободу важкопораненому воїну, а й подарував його родині довгоочікувану мить – першу зустріч батька зі своїм трирічним синочком, якого він ще ніколи не бачив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленко.

Максим Калугін, який після строкової служби захищав Батьківщину за контрактом, у 2022 році під час оборони Маріуполя був поранений і потрапив до російського полону. За словами Віктора Коваленка, він пройшов «важкі випробування» у російських застінках, а його останнім місцем утримання була колонія у Володимирській області.

Усі ці місяці та роки розлуки родина Максима жила надією на його повернення. Із найбільшим нетерпінням на зустріч із Героєм чекають його мама, дружина, сестричка, і, звичайно ж, трирічний синочок, який досі знав батька лише по фотографіях або розповідях. Ця зустріч обіцяє бути найбажанішою та найемоційнішою.

Очільник громади висловив особливу радість за маму Максима, Севідову Тетяну, яка дочекалася цієї доброї звістки від сина. На долю Тетяни Анатоліївни випало страшне горе – вона втратила чоловіка, Олексія Севідова, який також віддав життя, боронячи рідну землю від окупантів. «Світла пам'ять Олексію Севідову і всім полеглим захисникам України…», – зазначив Коваленко.

Віктор Коваленко подякував Максиму за його «захист, силу духу, патріотизм та незламність». Він побажав, щоб радість повернення на рідну землю зцілювала воїна, додавала йому сил та надихала на щасливе майбутнє поруч із родиною, особливо з сином.

«Поділяємо радість з родиною і маємо надію, що всі Захисники повернуться до рідних домівок. Слава Україні та її Героям!», – зазначив Віктор Коваленко.

Нагадаємо, Україна працює з Російською Федерацією над масштабним обміном тілами загиблих військовослужбовців у форматі «6000 на 6000».

За словами Умєрова, домовленості в Стамбулі передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених, а саме:

тяжкопоранених;

військових із серйозними хворобами;

молодих військовослужбовців до 25 років.

Очільник Міноборони наголосив, що процес обміну продовжиться найближчими днями. «Також триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення «на щиті» понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями», – зазначив він.