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Звільнення з полону поранених захисників, нові санкції проти РФ. Головне за 10 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Звільнення з полону поранених захисників, нові санкції проти РФ. Головне за 10 червня
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україна та Російська Федерація провели черговий етап обміну полоненими

Звільнення з полону поранених захисників, нові санкції проти РФ, стрілянина в австрійській школі. «Главком» склав добірку новин 10 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та Росія провели обмін полоненими

Україна та Російська Федерація провели черговий етап обміну полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.

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Україна повернула з російського полону важкопоранених і поранених воїнів
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський запровадив санкції

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, розширивши санкційні списки. Під обмеження потрапили організації та освітні заклади, а також 46 фізичних осіб. Зокрема, дитячий табір «Артек», Центр гуманітарних та культурних ініціатив «Рассвєт» та Мелітопольський державний університет. Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони покладено на секретаря РНБО.

Стрілянина в австрійській школі

Уранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина в одній зі шкіл. Унаслідок події загинуло 11 людей. Вогонь відкрив хлопець, який раніше навчався в цій школі. Після нападу він замкнувся в туалеті і наклав на себе руки.

Щонайменше 12 осіб було поранено. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, медики борються за їхнє життя; поранення ще п'ятьох оцінюють як серйозні. Ім'я нападника правоохоронці не називають, однак відомо, що це 21-річний австрієць, житель околиць Граца.

Ізраїль спростував заяву посла про передачу Україні систем Patriot

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО. «Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot», – йдеться в заяві відомства.

Як зазначають журналісти, Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви посла Михаеля Бродського. Він розповів, що Єрусалим передав системи Patriot, які країна колись отримала від Сполучених Штатів та були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.

Київрада проголосувала за звільнення першого заступника Кличка Поворозника

Депутати Київради проголосували за висловлення недовіри та звільнення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідне рішення було підтримано під час пленарного засідання 74 голосами. Також Поворознику заборонено користуватися комунальним майном у тому числі службовими приміщеннями та автівками.

У початковому проєкті рішення йшлося про звільнення десяти посадовців КМДА, які, за даними журналістів, брали участь у скандальній вечірці на Київському морі у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 25 квітня. Зокрема, в документі фігурували прізвища заступників Кличка: Петра Пантелеєва, Валентина Мондриївського та Вячеслава Непопа.

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Теги: обмін полоненими Володимир Зеленський санкції путін

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