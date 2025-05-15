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Блаженніший Святослав запросив Папу приїхати в Україну

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Блаженніший Святослав запросив Папу приїхати в Україну
Папа Лев XIV запевнив предстоятеля УГКЦ, що «є з українським народом»
фото: УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви: Очевидно, час і нагоду визначає Господь, але вважаю своїм обов’язком передати Вам запрошення від мільйонів українців, які чекають Вас: Очевидно, час і нагоду визначає Господь, але вважаю своїм обов’язком передати Вам запрошення від мільйонів українців, які чекають Вас

На одній із перших приватних аудієнцій свого понтифікату новобраний Папа Лев XIV прийняв Блаженнішого Святослава, Отця і Главу УГКЦ. Предстоятель Української греко-католицької церкви запросив його приїхати в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УГКЦ.

«На одній із перших приватних аудієнцій свого понтифікату Папа Лев XIV прийняв Блаженнішого Святослава, главу УГКЦ. Зустріч відбулася у приміщенні бібліотеки Апостольського палацу», – ідеться у повідомленні.

Предстоятель УГКЦ привітав Папу Лева XIV з обранням і подякував за перші слова та жести, які він зробив щодо України.

«Український народ уже охарактеризував Вас як Папу миру. Минулої неділі ми почули Ваші слова про те, що біль українського народу є у Вашому серці. Ваш заклик про справжній, справедливий і довготривалий мир особливо актуальний у цей час, а турбота про полонених та депортованих дітей виявляє Вашу особливу батьківську увагу до перших жертв війни в Україні».

Глава УГКЦ розповів Папі Леву XIV, що його заклики про припинення війни надзвичайно важливі для українського народу.

«Вони є справжнім духовним бальзамом для зраненої душі українського народу, уприсутнюють нас у пам’яті міжнародної спільноти та надають нам ім’я, якого нас хочуть позбавити та заперечити наше право на існування», – зауважив Святослав.

Глава УГКЦ запросив Папу Лева XIV здійснити Апостольський візит в Україну: «Коли до нас приїхав святий папа Іван Павло ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю. Сьогодні ми віримо, що приїзд Папи допоможе зупинити війну в Україні».

«Очевидно, час і нагоду визначає Господь, але вважаю своїм обов’язком передати Вам запрошення від мільйонів українців, які чекають Вас», – наголосив Святослав.

Папа Лев XIV запевнив предстоятеля УГКЦ, що «є з українським народом. Святий Престол і надалі сприятиме та створюватиме всі необхідні умови для діалогу й супроводжуватиме український народ у цей страшний час історії».

Нагадаємо, представниця родин військовополонених передала новому Папі Римському списки українських воїнів, які перебувають у російській неволі. Лев XIV провів зустріч зі спільнотами Східних Католицьких Церков, серед яких найчисельнішою була делегація вірян на чолі з головою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Митрополит привітав Папу Римського з обранням. Понтифік своєю чергою повторив, що його серце з Україною.

До слова, Папа Римський Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня. Понтифік дав чітко зрозуміти, що серйозно налаштований стати посередником у переговорному процесі між Україною та Росією для припинення війни. «Святий Престол стоїть напоготові, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, щоб народам була повернута гідність, на яку вони заслуговують», – наголошував понтифік.

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Теги: Папа Римський Україна

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