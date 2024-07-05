Напад на військовослужбовця ТЦК у Ворохті: поліція розпочала провадження

Інцидент трапився 4 липня близько опівдні в селищі Ворохта

Група осіб завдала 47-річному представнику ТЦК тілесних ушкоджень

Через конфлікт у Ворохті між групою місцевих жителів та представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), що закінчився нападом на співробітника військкомату, поліція розпочала два кримінальних провадження. Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

«За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 114 – 1 (Перешкодження законній діяльності Збройних Сил України) Кримінального кодексу України», – розповіли в правоохоронних органах.

Зокрема, інцидент трапився 4 липня близько опівдні в селищі Ворохта.

«Група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов'язки», – розповіли в поліції.

Внаслідок цього 47-річному військовослужбовцю було завдано тілесних ушкоджень. Крім того, громадяни пошкодили автомобіль.

«Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити», – передали в поліції.

Після цього правоохоронці опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджену автівку. Потерпілого співробітника ТЦК доставили в лікувальний заклад.

Нагадаємо, у Ворохті, що на Івано-Франківщині, місцеві перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК.

Як стало відомо згодом, блокпост у Ворохті на Івано-Франківщині, через який місцеві жителі напали на військових, демонтовано. При цьому перевірки документів працівниками територіального центру комплектування не буде припинено.

До слова у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.