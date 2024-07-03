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Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Кількість людей, які оновлюють дані в «Резерв+» продовжує зростати щодня
фото РБК-Украина

ТЦК витратили б на оновлення данних військовозобов'язаних 235 днів

З 18 травня у застосунку «Резерв+» оновили персональні дані й оформили військово-облікові документи понад два мільйони українців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України

«Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів», –  розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Кількість людей, які оновлюють дані, «продовжує зростати щодня».

«Завдяки цьому Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці – ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП», – додала Черногоренко.

Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. 

Нагадаємо, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року. 

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Теги: Міноборони мобілізація ТЦК

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