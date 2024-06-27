Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів

Не можна не враховувати ісламський фактор, коли йдеться про Дагестан та Чечню як причини можливого розвалу РФ

На чисельність чоловічого населення Дагестану неабияк вплинула т.зв. "СВО", це не може не штовхнути на протест

Чечня та Дагестан – дуже перспективні регіони з точки зору відокремлення від РФ та громадянської війни. Український політолог Тарас Загородній у коментарі 24 Каналу зазначив, що Москва сама робить усе для того, аби розхитати ситуацію з нацменшинами.

«Якщо є можливості у наших спецслужб чимось допомагати – треба це робити. Адже для нас цікава гарна громадянська війна на території Росії. Що більше там буде дестабілізації та хаосу, то меншою кров'ю Україна досягне кордонів 1991 року», – вважає Загородній.

Ісламський фактор, визнає політолог, не можна не враховувати, коли говоримо про вищезгадані два регіони. Передусім через пасіонарність еліт та горизонтальні зв'язки між різними суспільними групами, побудованими на міцних родинних зв’язках. Тож вони можуть діяти окремо від центральної влади.

Повертаючись до питання про можливість бунту в РФ, то воно актуалізується на тлі антимігрантської та антикавказької кампанії, яку офіційна Москва запровадила після теракту у торговому центрі "Крокус" 22 березня. Тоді, нагадаємо, загинуло 145 осіб, а відповідальність за теракт взяло на себе афганське відділення «Ісламської Держави».

Днями, 23 червня, в Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили напади на місцеві православні церкви та синагоги, загинули поліцейські, під час однієї з цих атак був вбитий священник РПЦ, якому перерізали горло. Загалом кількість жертв станом зросла до щонайменше 25 осіб. Поранення зазнала 51 особа.

«Це наслідки істерики, яку нав'язує влада. Тим паче Дагестан теж постраждав від так званої «СВО», в Україні загинуло багато дагестанців. Думаю, там лунають питання, як вони взагалі пов'язані з цією війною. У молоді з'являється все більше питань та запитів» – наголосив український політолог.

Кремль хоче повісити напад у Дагестані на Україну? Нагадаємо, російська влада намагається звинуватити Україну у причетності до останніх вибухів у тимчасово окупованому Криму та до подій у Дагестані. Про це свідчать останні заяви рупорів Кремля.