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Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна, анонсував інтерв'ю із Володимиром Зеленським
фото: AP

Американський пропагандист заявив, що протягом двох років намагався отримали згоду на інтерв'ю із президентом України

У ніч на 4 липня у Києві було чутно вибухи, працювала ППО. Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським. Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 липня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибухи в Києві

У ніч на 4 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про загрозу БпЛА. Під час тривоги в столиці пролунали вибухи. На підступах до Києва працювала ППО.

Як повідомив згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, у Києві, попередньо, без жертв та руйнувань внаслідок атаки армії РФ. Столицю атакували різнотипні безпілотники, але жоден не долетів до міста. Сили ППО знищили усі дрони на підступах до столиці.

Байден зробив заяву щодо участі у виборчих перегонах

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання.

«Ніхто мене не виганяє. Я не йду. Я беру участь у цих перегонах до кінця», – написав Байден у листі до прихильників, розісланому його штабом.

Президент також зустрівся з губернаторами-демократами, щоб запевнити їх, що він готовий до роботи прапороносця партії після хитких дебатів з республіканцем Дональдом Трампом.

Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Американський пропагандист Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав у соцмережі X.

За словами американського журналіста, схоже, він отримав згоду на інтерв'ю із Зеленським. Карлсон додав, що дістати дозвіл на інтерв'ю намагався протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому.

«Суть полягає в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємось, вже незабаром», – написав Карлсон.

Росіяни окупували два села на Донеччині

Російські військові окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Окрім цього, росіяни просунулися в Сотницькому Козачку на Харківщині, Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.

Держдеп США повідомив, що Україна отримає «конкретні шляхи» для вступу в НАТО

Під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс в інтерв'ю «Голосу Америки».

Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується.

За словами Джонса, Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

У Франції скоєно напад на речницю уряду

Невідомі скоїли напад на речницю французького уряду Пріску Тевено та її команду. Інцидент стався пізно ввечері у середу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь засудив напад і закликав до припинення політичного насильства.

За повідомленнями французьких ЗМІ, Тевено, депутатка французького парламенту і членкиня партії «Відродження» президента Еммануеля Макрона, розклеювала передвиборчі плакати у своєму виборчому окрузі в О-де-Сен, на заході Парижа, коли на неї напала група людей.

Тевено не постраждала, але член її команди був доставлений до лікарні зі зламаною щелепою. ЗМІ повідомили, що кілька людей були затримані.

Теги: міністр конфлікт росіяни пропагандист президент Україна напад військові партії соцмережі

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