На Львівщині працівник ТЦК зазнав нападу: його доставлено в лікарню

Раніше травмований чоловік служив на лінії фронту в Миколаївській області, де наприкінці березня 2022 року отримав осколкові поранення

Унаслідок нападу військовослужбовець отримав закриту черепно-мозкову травму

У місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Захід».

За інформацією військових, працівник ТЦК, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць Яворова на нього напали й вдарили важким тупим предметом по голові.

Унаслідок нападу працівник ТЦК отримав закриту черепно-мозкову травму. Оперативне командування «Захід» зазначає, що нападника вже знайдено й затримано.

Також військові поінформували, що раніше травмований чоловік служив на лінії фронту в Миколаївській області, де наприкінці березня 2022 року отримав осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя й акубаротравматичне ураження обох вух. Внаслідок поранень, отриманих на лінії фронту, його перевели на службу в районний ТЦК та СП міста Яворова.

Як повідомлялося, у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.

До слова, представники територіальних центрів комплектування можуть застосовувати силу щодо громадян, які відмовляються виконувати вимоги мобілізаційного закону або самовільного залишили місце служби.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді обговорюється пропозиція обмежити повноваження територіальних центрів комплектування та передати їхні функції цивільним органам.