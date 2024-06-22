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Ворог вдарив по навчальному закладу на Івано-Франківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог вдарив по навчальному закладу на Івано-Франківщині
Унаслідок удару утворилася вирва з осередком загоряння, що було ліквідовано
фото: ДСНС

Один із навчальних корпусів частково зруйнований

Уночі 22 червня ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що внаслідок удару утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Зазначається, що один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Ворог вдарив по навчальному закладу на Івано-Франківщині фото 1
фото: ДСНС
Ворог вдарив по навчальному закладу на Івано-Франківщині фото 2
фото: ДСНС

«Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів. Є пошкодження й у прилеглих будинках. Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області», – розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Раніше повідомлялося, що вночі ворог атакував Івано-Франківськ. Є пошкодження житла та дитячого садка, там повибивало вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

Також під час атаки цієї ночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомляє Міненерго, російські окупанти під час нічної атаки 22 червня поранили двох працівників на одному енергооб'єкті України. 

Теги: ДСНС Івано-Франківщина обстріл ворог

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