Нюанси мобілізації: що робити переселенцям, у яких немає військового квитка? Пояснює юрист

Військовий адвокат Дар’я Соларьова вважає: якщо особа нині досягла 25 років, а приписне посвідчення відсутнє, то треба йти в ТЦК та СП

18 травня 2024 року в Україні набрали чинності законодавчі зміни правил мобілізації

Закону про зміни процедури мобілізації набрав чинності 18 травня 2024 року. Уряд зі свого боку унормував нові правила постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року. Ці два документи викликали велику кількість питань. «Главком» продовжує надавати відповіді на найбільш поширені з них.

1. Що робити переселенцям (ВПО), у яких немає військового квитка? Реєструватися у «Резерві+», ЦНАПі чи йти одразу у ТЦК?

Для того, щоб надати правильну відповідь, треба визначитися з тим, з якої саме причини відсутній військово-обліковий документ? Можуть бути різні варіанти. Зауважимо, що, виходячи з аналізу чинного законодавства, військовозобовʼязані, які набули статус внутрішньо-переміщеної особи (ВПО), мали змінити місце військового обліку протягом семи днів. З практики випливає: ніхто в більшості випадків цього не робив та й не робить.

Розглянемо ситуацію. Особа, яка перебувала на військовому обліку до 24 лютого 2022 року і мала військовий квиток/тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, але не отримувала повістки у порядку передбаченому законодавством. Тобто особа не перебуває у розшуку. Не ставимо поки питання про законність звернення до поліції ТЦК та СП для адміністративного затримання особи, це окрема тема. У такому випадку особі достатньо оновити свої дані у «Резерві+» чи через ЦНАП.

Однак на практиці також виникає момент, що до 24 лютого 2022 року ТЦК та СП не зовсім активно заповнювали «Оберіг», а тому при наявних записах у військово-облікових документах, може виявитися, що особа на обліку не перебуває. Це пояснюється тим, що справи залишилися на тимчасово окупованих територіях і не були відомості внесені в «Оберіг».

Якщо ж особа нині досягла 25 років, а приписне посвідчення відсутнє, то треба йти в ТЦК та СП за місцем проживання та ставати на військовий облік військовозобовʼязаних.

Тут можна якраз запитати: а чи обовʼязково йти в ТЦК та СП? І переходимо до наступного питання.

2. Чи можна отримати військово-обліковий документ в ЦНАПі чи через «Резерві+»?

У «Резерві+» вже реалізована можливість генерування електронного військово-облікового документа за умови, що в «Оберізі», наявна вся необхідна інформація. Із 25 червня 2024 року схожий функціонал реалізований в ЦНАПі. Працівники ЦНАПу можуть згенерувати військово-обліковий документ, а у випадку, якщо особа має пройти ВЛК, тобто не належить до категорій, які на ВЛК не направляються, то вони для цього викликаються повісткою.

У той же час урядова постанова №560 передбачає, що резервісти та військовозобов’язані, у яких відсутній (які втратили) військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) у ТЦК та СП за місцем свого перебування або місцезнаходження, де вони перебувають на військовому обліку. У такому разі під час уточнення облікових даних їм оформляється військово-обліковий документ.

3. Хто може перевіряти документи?

Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Однак варто зауважити: має бути наказ керівника ТЦК та СП щодо призначення представників такого центру, уповноважених проводити перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним.

4. Хто може вручати повістки?

Як правило, це співробітники ТЦК та СП, представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій); виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення); підприємств, установ, організацій; відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку).

У таких осіб має бути посвідчення. Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки видається головою (начальником) обласної, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК та СП або поліцейським.

Старший групи оповіщення, представник ТЦК та СП зупиняє (підходить до) громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки (прибуття) та спілкування. На вимогу громадянина пред’являє свій паспорт громадянина (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред’явити його паспорт та військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).

Важливо! Повістка вручається тільки, якщо особа підлягає оповіщенню, відповідно до розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК та СП про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування.

5. Чи може повістка бути направлена поштою?

Так, повістка може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

6. Коли може бути вручено повістка?

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним може здійснюватися цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

7. Кого можуть оголосити у розшук? І чи це саме розшук?

ТЦК та СП можуть звертатися до територіального органу (підрозділу) поліції для адміністративного затримання та доставлення до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Не варто плутати адміністративне затримання з розшуком в кримінальному провадженні.

8. Кого може бути затримано?

Осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку чи наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

9. У яких випадках можна не зʼявлятися за повісткою?

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Як адвокат, вважаю: якщо особі вручено повістку, бланк якої не відповідає Додатку 1 урядової постанови № 560, то у особи не виникає обовʼязку зʼявлятися до ТЦК та СП.

Військовий адвокат Дар’я Соларьова, спеціально для «Главкома»