Напад на прем'єрку Данії: з’явилися нові подробиці

Чоловік, що напав на прем'єрку Данії, імовірно, був під впливом алкоголю або наркотичних речовин

Очільницю уряду на одній із центральних площ Копенгагена вдарив 39-річний поляк

Затриманий за напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен 39-річний чоловік виявився поляком, який від 2019 року живе на території Данії. На судовому засідання він не зміг пояснити, чому вдарив очільницю уряду, яку побачив на одній із центральних площ Копенгагена. Про це повідомляє видання TV 2.

На суді чоловік, який користувався послугами перекладача через незнання данської мови, запевнив, що нічого не має проти політичної діяльності Метте Фредеріксен. Він говорив, що був приємно здивований, побачивши її в центрі міста, та вважає, що вона «справді хороший прем'єр-міністр». Зрештою він додав, що мало що пам'ятає з цього епізоду.

Обвинувачений пояснив, що прийшов у центральну частину Копенгагена, бо хотів «розважитися з кимось», тому що була п’ятниця.

Із протоколу затримання випливає, що обвинувачений, імовірно, був під впливом алкоголю або наркотичних речовин. Він був розсіяним, млявим і бурмотів, його довелося підтримати, коли він виходив з машини, йдеться у повідомленні.

Сторона обвинувачення також надала заяву лікаря, який описав обвинуваченого як психічно неврівноваженого та у стані алкогольного сп’яніння.

Після завершення судового слухання у поліції заявили, що не вважають інцидент політично мотивованим і називають його «одноразовим спонтанним актом».

У своєму рішенні суддя підкреслив, що вважає доведеним те, що обвинувачений штовхнув прем'єр-міністра і що він знав, хто перед ним.

Суддя також вважає, що необхідно розслідувати передумови «очевидно випадкового інциденту».

Громадянину Польщі, якого попередньо звинуватили в насильстві та замаху на особу на державній службі, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 12 діб – до 20 червня.

Нагадаємо, невідомий чоловік напав на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, коли вона була на одній з площ Копенгагена.

Також 15 травня у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебував у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, Фіцо робили операцію, яка тривала 3,5 години.

До слова, у Німеччині скоєно напад на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який підтримує збільшення допомоги Україні у війні з РФ. Інцидент стався в місті Аален вранці 1 червня біля агітаційного намету партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Постраждалий заявив, що нападник назвав його «розпилювачем війни».