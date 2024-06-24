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На кордоні чоловік намагався задушити працівника ТЦК ременем безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На кордоні чоловік намагався задушити працівника ТЦК ременем безпеки
Військовослужбовці, які отримали травми стали до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних чоловік здійснив напад на військовослужбовців

На Буковині після спроби незаконного перетину кордону чоловік почав душити військовослужбовця територіального центру комплектування ременем безпеки в автомобілі. Про це повідомляє пресслужба Чернівецького ТЦК та СП.

Зокрема, після невдалої спроби перетнути кордон чоловіка було затримано і передано представникам військкомату.

«Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки. З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям – екстрену медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби, далі чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі.

Зокрема, військовослужбовці, які отримали травми стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. Однак згодом через стан здоров’я були переведені до військкомату.

Нагадаємо, 21 червня вранці стало відомо, що на співробітників ТЦК, які раніше обороняли Україну від російських окупантів, напали із газовим балончиком. Інцидент стався вранці у п'ятницю, 21 червня, на околицях Луцька. Військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області. Як зазначається, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК та СП.

Як повідомлялося, в Одесі невідомий водій наїхав на військовослужбовців ТЦК та протягнув їх на капоті.

Зазначимо, в Україні діє гаряча лінія для випадків, якщо працівники ТЦК або СП перевищують свої повноваження.

До слова, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

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Теги: напад ТЦК військомат автомобіль Чернівецька область Буковина

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