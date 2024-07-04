На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)

Жителі скаржаться, що туристи не їздять у Ворохту

Місцеві зазначають, що через ТЦК село втрачає доходи

У Ворохті, що на Івано-Франківщині, місцеві перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК. відповідні відео з'явилися у соцмережах.

Інцидент стався на трасі в селі Ворохта. Як зазначають місцеві, через ТЦК туристи перестали приїжджати, тому село втрачає доходи.

Нагадаємо, що раніше співробітники ТЦК зупинили автобус з пасажирами, який курсував за маршрутом «Варшава – Одеса». Під час перевірки документів виявилось, що водій не оновив військово-облікові дані, йому запропонували проїхати до ТЦК. На час, коли водія супроводжували до ТЦК, пасажири автобуса перекрили трасу.

До слова у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Зауважимо, що відповідно до закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобовʼязані громадяни мають оновити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна, зокрема, через застосунок «Резерв+»