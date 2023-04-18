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Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)
фото: Офіс президента

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав з робочою поїздкою Донецьку область, побував на передових позиціях українських захисників у Авдіївці. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

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«Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно», – сказав він.

Пам’ять загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання.

Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: Офіс президента Володимир Зеленський Донецьк

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