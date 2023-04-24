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Контрнаступ ЗСУ: аналітики спрогнозували, як допоможе Росії Чорноморський флот

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: аналітики спрогнозували, як допоможе Росії Чорноморський флот
фото з відкритих джерел

Українські збройні сили раніше пошкодили всі три фрегати Чорноморського флоту типу «Адмірал Григорович»

Росія може направити кораблі Чорноморського флоту для відбиття контрнаступу ЗСУ на півдні України, особливо з просуванням боїв до узбережжя. Але малоймовірно, що флот вплине на наземні операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські збройні сили раніше пошкодили всі три фрегати Чорноморського флоту типу «Адмірал Григорович»: «Адмірал Григорович», «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», і на сьогодні статус «Ессена» та «Григоровича» незрозумілий.

Як зазначають аналітики, за супутниковими знімками від 10 лютого 2023 року можна припустити, що «Григорович» прямував до Севастополя. Шість десантних кораблів є найважливішим активом з погляду можливостей прямого удару, оскільки вони несуть ракетні комплекси для ударів по суходолу. ЧФ також має корвети, тральщики, протичовнові кораблі, ракетні катери та десантні кораблі в Чорному морі.

Однак вони навряд чи забезпечать Росії істотну оборонну перевагу проти контрнаступу ЗСУ на півдні України, оскільки їм для завдання удару, ймовірно, доведеться підійти доволі близько до берегової лінії, що зробить їх зручними цілями для берегової артилерії.

Більше того, російські кораблі переважно орієнтовані на протиповітряні, протикорабельні та протичовнові завдання і, як правило, не несуть великої кількості боєприпасів, що підходять для захисту від механізованих контрнаступальних операцій.

Триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. 

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Теги: населення Вадим Лях ворог контрнаступ

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