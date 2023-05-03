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Журналісти помітили літак, яким Зеленський міг прилетіти до Фінляндії (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Журналісти помітили літак, яким Зеленський міг прилетіти до Фінляндії (фото)
Уурядовий літак США Boeing C-40 був помічений у Фінляндії
фото: Reuters/Arnd Wiegmann

Президент України міг прилетіти до Фінляндії урядовим літаком США Boeing C-40

В аеропорту Гельсінкі-Вантаа знаходиться літак Військово-повітряних сил США, яким міг прилетіти до столиці Фінляндії президент Володимир Зеленський. Про це пише місцеве видання Helsingin Sanomat.

На подібному літаку Зеленський летів до США минулого Різдва. У той час літак можна було відстежити за допомогою радарів мережі, але тепер модель, помічена в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, здається, прибула до Фінляндії з вимкненим радаром. Принаймні, на популярному радіолокаційному сервісі Flightradar24 немає даних щодо пересування цього літака.

Літак Boeing C-40B військово-повітряних сил, описують як «літаючий офіс», який використовують керівники та генерали США. На практиці літак є військовою версією найпоширенішого у світі пасажирського літака Boeing 737.

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Літак, який зараз перебуває у столиці Фінляндії був випущений у 2000 році, а через два роки його модифікували для використання військово-повітряними силами США. У розпорядженні відомства на разі перебуває щонайменше з десяток таких літаків. Цю ж модель використовувала рік тому в серпні тодішній спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона здійснила  візит до Тайваню, що дуже розлютило Китай.

Цікаво, що літак С-40 не завжди літає в небі один. Так, за повідомленням ВВС, під час візиту Зеленського до США літак супроводжували літак-розвідник і винищувач. Ці боїнги абсолютно не приховують своє походження: збоку великими літерами написано «Сполучені Штати Америки».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, прибув з візитом до Фінляндії, аби посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції із фінським колегою Саулі Нііністьо. За словами президента, він прибув до Фінляндії, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше напередодні звільнення українських територій, що окупувала Росія. 

Читайте також:  Зеленський прибув до Фінляндії: деталі візиту

Теги: росія Китай літак Володимир Зеленський модель президент звільнення Ненсі Пелосі винищувач

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