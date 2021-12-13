Кива хоче позбавити журналіста-розслідувача акредитації у Верховній Раді

Ілля Кива раніше обматюкав журналіста Данила Мокрика, а тепер хоче позбавити його акредитації при Раді

Нардеп інкримінує журналісту «грубе порушення журналістської етики і поширення відверто хибної інформації»

Народний депутат від проросійської фракції ОПЗЖ Ілля Кива звернувся до парламентського комітету з питань свободи слова з вимогою щодо позбавлення журналіста проєкту розслідувань Bihus.info Данила Мокрика акредитації при Верховній Раді України. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Відомо, що відповідне питання комітет розглядатиме на засіданні 15 грудня. Данило Мокрик отримав запрошення на це засідання та планує на ньому бути присутнім, уточнює видання.

Кива інкримінує журналісту «грубе порушення журналістської етики і поширення відверто хибної інформації».

Зазначимо, у лютому цього року у Раді Ілля Кива обматюкав журналіста Данила Мокрика після питання про відмивання грошей

Нагадаємо, 22 листопада журналісти Bihus.Info повідомили, що Ілля Кива, ймовірно, живе у будинку в Козині Київської області, який не вказано у його декларації. Вони вивчили фото та відео, опубліковані колегою Киви за фракцією Вадимом Рабиновичем під час обшуку у нардепа, – на них зафіксовано інтер'єр та екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

Пізніше нардеп сказав, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.Info за поширення недостовірної інформації про те, що під час обшуків у нього знайшли золоті злитки та велику кількість готівки.

Згодом видання Bihus.info спростувало інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку (відео).

Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.