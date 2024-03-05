Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Обов'язкове оновлення даних в ТЦК? Нардеп повідомив нові правки до закону про мобілізацію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Обов'язкове оновлення даних в ТЦК? Нардеп повідомив нові правки до закону про мобілізацію
Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою
фото з відкритих джерел

Нині щодо «ухилянтів» у Верховній Раді обговорюються три варіанти обмежень

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом щодо мобілізації та демобілізації. Зокрема, у комітеті вважають, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у ТЦК у різні способи. Про це повідомив заступник Голови Комітету Єгор Чернєв.

За його словами, наразі розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК:

  1. Особисто прийти й оновити дані;
  2. Зробити це у ЦНАПі;
  3. Зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

«Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок», – зазначив парламентарій.

Також Єгор Чернєв повідомив, що нині щодо «ухилянтів» обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації.

«Для того, щоб механізм був економічно обґрунтований, сума бронювання повинна формуватися як відсоток від зарплати. І чим вища зарплата цього конкретного працівника, якого хоче забронювати підприємство, тим вищим буде додатковий платіж. Єдине, що треба визначити правильно – це відсоток від зарплати, щоб це не було надто обтяжливо», – наголосив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Стало відомо, що 35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому. Основною мотивацією для чоловіків є бажання захищати країну і своїх рідних.

Читайте також:

Теги: зарплата кордон Єгор Чернєв блокування обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна пропонує створити тристоронній штаб, куди ввійдуть представники Польщі та Єврокомісії
Шмигаль назвав п’ять кроків для деблокади кордону
23 лютого, 19:06
За словами Шмигаля, зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась
Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону
23 лютого, 18:32
Страйк польських фермерів
Протести польських фермерів поширяться на залізницю
9 лютого, 14:47
У Китаї побудували міст оригінальної форми
У Китаї з'явився неймовірний вантовий міст (відео)
15 лютого, 11:49
20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери анонсували повну блокаду кордону: прикордонники відреагували
19 лютого, 11:20
На одному з прокускних пунктів повністю заблоковано рух в обидва боки
Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на українсько-польському кордоні
20 лютого, 13:49
Польська сторона пропонує говорити у Варшаві або де-небудь у Жешуві, Любліні, а не на кордоні
Зеленський запросив Дуду зустрітися на кордоні: Варшава відповіла
22 лютого, 10:45
Плакати з'явилися під час візиту до прикордонного села міністра сільського господарства Польщі
У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами
24 лютого, 23:11
У Польщі бракує полігонів для навчання військових
Польща хоче мати найбільшу армію в НАТО, але проблем не оминути – ЗМІ
27 лютого, 09:34

Суспільство

Обов'язкове оновлення даних в ТЦК? Нардеп повідомив нові правки до закону про мобілізацію
Обов'язкове оновлення даних в ТЦК? Нардеп повідомив нові правки до закону про мобілізацію
Сайт міноборони Росії другий день «лежить» після спецоперації ГУР
Сайт міноборони Росії другий день «лежить» після спецоперації ГУР
Скільки разів громадяни намагалися підкупити прикордонників: дані від ДПСУ
Скільки разів громадяни намагалися підкупити прикордонників: дані від ДПСУ
Реєстр військовозобов'язаних: як ДПСУ перевіряє на кордоні чоловіків через нову систему
Реєстр військовозобов'язаних: як ДПСУ перевіряє на кордоні чоловіків через нову систему
Тетяна Чорновол обрала незвичний одяг для військових дій (фото)
Тетяна Чорновол обрала незвичний одяг для військових дій (фото)
Чи можна вважати мобілізацію в Україні провальною? Відповідь ТЦК
Чи можна вважати мобілізацію в Україні провальною? Відповідь ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
17K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
14K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
11K
Нам треба вчитися у ворога
9671
Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці
8010
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Новини

БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Сьогодні, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua