Обов'язкове оновлення даних в ТЦК? Нардеп повідомив нові правки до закону про мобілізацію

Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою

Нині щодо «ухилянтів» у Верховній Раді обговорюються три варіанти обмежень

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом щодо мобілізації та демобілізації. Зокрема, у комітеті вважають, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у ТЦК у різні способи. Про це повідомив заступник Голови Комітету Єгор Чернєв.

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За його словами, наразі розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК:

Особисто прийти й оновити дані; Зробити це у ЦНАПі; Зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

«Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок», – зазначив парламентарій.

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Також Єгор Чернєв повідомив, що нині щодо «ухилянтів» обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації.

«Для того, щоб механізм був економічно обґрунтований, сума бронювання повинна формуватися як відсоток від зарплати. І чим вища зарплата цього конкретного працівника, якого хоче забронювати підприємство, тим вищим буде додатковий платіж. Єдине, що треба визначити правильно – це відсоток від зарплати, щоб це не було надто обтяжливо», – наголосив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Стало відомо, що 35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому. Основною мотивацією для чоловіків є бажання захищати країну і своїх рідних.