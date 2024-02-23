Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону

За словами Шмигаля, зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась

Раніше очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні з українською владою не буде

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася. Про це повідомив прем’єр у Telegram.

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Зокрема, на кордні мали відбутися переговори між українською та польською владою щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

«Місяць тому в Києві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації», – написав Шмигаль.

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Разом зі Шмигалем на кордон приїхали віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, глава Мінагро Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко та керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

«Ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. «Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась», – додав прем’єр.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

Як повідомлялося, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде.

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Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак зустріч на кордоні, яку пропонував президент України Володимир Зеленський «не найбезпечніша» і краще було б зустрітися в іншому місці.

До відома, нардеп Олег Дунда анонсував візит Дуди до Києва 23 лютого.