Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону
За словами Шмигаля, зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Раніше очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні з українською владою не буде

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася. Про це повідомив прем’єр у Telegram.

Зокрема, на кордні мали відбутися переговори між українською та польською владою щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

«Місяць тому в Києві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації», – написав Шмигаль.

Разом зі Шмигалем на кордон приїхали віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, глава Мінагро Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко та керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

«Ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. «Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась», – додав прем’єр.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

Як повідомлялося, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде.

Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак  зустріч на кордоні, яку пропонував президент України Володимир Зеленський «не найбезпечніша» і краще було б зустрітися в іншому місці.

До відома, нардеп Олег Дунда анонсував візит Дуди до Києва 23 лютого.

Теги: Польща Денис Шмигаль Дональд Туск міністр кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти заявили про нібито зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра
Шойгу доповів про взяття Кринок. ЗСУ відреагували
20 лютого, 23:26
Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню
Зеленський прибув до Франції (відео)
16 лютого, 19:50
Путін не вперше звинувачує Польщу в розв'язанні Другої світової війни
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера. Міністр Сікорський відповів
9 лютого, 19:12
Російська ракета наблизилася впритул до польського кордону
Ракета РФ рухалася у бік кордону з Польщею: країна відреагувала
7 лютого, 12:22
Дмитро Кисельов
Рупор Кремля звинуватив США у збитті Іл-76 та пригрозив ударом по польському Жешуву
6 лютого, 12:33
Глава Мінфіну Німеччини занепокоєний майбутнім економіки країни
Глава Мінфіну Німеччини визнав, що країна біднішає
6 лютого, 07:04
Володимир Зеленський та Валерій Залужний у Верховній Раді
«Відставка Залужного» – у всіх світових ЗМІ: прогнози і висновки Тема тижня
31 сiчня, 12:31
Камишін повідомив, що для ударів по цілях на території РФ не використовувалась іноземна зброя
«Перевіряємо її у бою»: Камишін розповів про виготовлення української зброї
30 сiчня, 15:30
На кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок – речник ДПСУ
На кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок – речник ДПСУ
30 сiчня, 11:51

Політика

Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону
Шмигаль з міністрами приїхав до українсько-польського кордону
Шмигаль разом з міністрами сьогодні прибудуть до українсько-польського кордону
Шмигаль разом з міністрами сьогодні прибудуть до українсько-польського кордону
Безпекова угода. Що пообіцяла Данія Україні в боротьбі з Росією
Безпекова угода. Що пообіцяла Данія Україні в боротьбі з Росією
Україна та Данія підписали безпекову угоду
Україна та Данія підписали безпекову угоду
До України прибув лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
До України прибув лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Прем'єрка Данії разом із Зеленським вшанували пам’ять захисників на Личаківському кладовищі (відео)
Прем'єрка Данії разом із Зеленським вшанували пам’ять захисників на Личаківському кладовищі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
34K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
34K
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
28K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
7830
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
6141
Індексація пенсій: у кого і наскільки зростуть виплати

Новини

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Сьогодні, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua