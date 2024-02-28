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35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження)
Опитування показало, що кожен третій чоловік призовного віку готовий долучитися до лав ЗСУ
фото з відкритих джерел

Основною мотивацією для чоловіків є бажання захищати країну і своїх рідних

35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам. Про це свідчать результати соціологічного опитування дослідницької агенції Info Sapiens, проведене на замовлення агенції журналістики даних Texty.org.ua.

Соціологи намагалися також з’ясувати не лише готовність українських чоловіків долучатися до лав ЗСУ, а й мотивацію їхнього рішення. Основним мотивом мобілізації є бажання захищати країну і своїх рідних (71%), а також мститися і знищувати ворога (64,6%).

35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження) фото 1
35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження) фото 2

В той самий час доходи, згідно з результатами опитування, не відіграють ключової ролі у мотивації йти до війська – вони важливі лише для 33% опитаних. Половина опитаних чоловіків (50,5%) підтвердили готовність служити, якщо отримають повістку.

Респонденти продемонстрували високий рівень невизначеності у відповідях на запитання про те, як зміниться ситуація на фронті протягом наступних шести місяців. 36% чоловіків вважають, що ситуація дещо або значно покращиться, 20% – дещо або значно погіршиться, 21% – що не зміниться. 23% респондентів не змогли пристати на якусь чітку позицію.

35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження) фото 3

На думку опитаних чоловіків, покращення ситуації у 2024 році буде пов'язано зі збільшенням військової допомоги від міжнародних партнерів (51,9%), розширенням власного виробництва зброї та боєприпасів (46,2%), згуртованістю українського суспільства (39,8%).

35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження) фото 4

Респонденти переконані, що на ефективність ЗСУ у цьому році негативно впливатимуть корупція в Міноборони (46,2%), брак озброєння та боєприпасів (35,7%), втома суспільства від війни (29%) і зменшення військової допомоги від партнерів (22,3%).

Серед основних причин, що демотивують українських чоловіків йти у ЗСУ, опитані називали недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%), можливість отримати інвалідність або померти (64,1%), невизначеність строків служби (63,8%) та ймовірність потрапити до поганого командира (59,6%).

35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження) фото 5

Примітно, що ймовірність потрапити до «поганого» командира опитаних лякає більше, ніж полон – 59,6% проти 50,8%.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Читайте також: Чи мобілізують до армії обмежено придатних? Відповідь ТЦК
Теги: соцопитування Міноборони полон мобілізація корупція

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