35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження)

Опитування показало, що кожен третій чоловік призовного віку готовий долучитися до лав ЗСУ

Основною мотивацією для чоловіків є бажання захищати країну і своїх рідних

35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам. Про це свідчать результати соціологічного опитування дослідницької агенції Info Sapiens, проведене на замовлення агенції журналістики даних Texty.org.ua.

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Соціологи намагалися також з’ясувати не лише готовність українських чоловіків долучатися до лав ЗСУ, а й мотивацію їхнього рішення. Основним мотивом мобілізації є бажання захищати країну і своїх рідних (71%), а також мститися і знищувати ворога (64,6%).

В той самий час доходи, згідно з результатами опитування, не відіграють ключової ролі у мотивації йти до війська – вони важливі лише для 33% опитаних. Половина опитаних чоловіків (50,5%) підтвердили готовність служити, якщо отримають повістку.

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Респонденти продемонстрували високий рівень невизначеності у відповідях на запитання про те, як зміниться ситуація на фронті протягом наступних шести місяців. 36% чоловіків вважають, що ситуація дещо або значно покращиться, 20% – дещо або значно погіршиться, 21% – що не зміниться. 23% респондентів не змогли пристати на якусь чітку позицію.

На думку опитаних чоловіків, покращення ситуації у 2024 році буде пов'язано зі збільшенням військової допомоги від міжнародних партнерів (51,9%), розширенням власного виробництва зброї та боєприпасів (46,2%), згуртованістю українського суспільства (39,8%).

Респонденти переконані, що на ефективність ЗСУ у цьому році негативно впливатимуть корупція в Міноборони (46,2%), брак озброєння та боєприпасів (35,7%), втома суспільства від війни (29%) і зменшення військової допомоги від партнерів (22,3%).

Серед основних причин, що демотивують українських чоловіків йти у ЗСУ, опитані називали недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%), можливість отримати інвалідність або померти (64,1%), невизначеність строків служби (63,8%) та ймовірність потрапити до поганого командира (59,6%).

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Примітно, що ймовірність потрапити до «поганого» командира опитаних лякає більше, ніж полон – 59,6% проти 50,8%.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.