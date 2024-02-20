Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на українсько-польському кордоні

На одному з прокускних пунктів повністю заблоковано рух в обидва боки

Українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів

Польські протестувальники розпочали більш жорстко блокувати рух на кордоні з Україною. Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів у коментарі «Українській правді».

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За його словами, українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів.

Зокрема, в рамках акції протесту польських фермерів, в обидвох напрямках повністю заблоковано рух вантажівок через пункт пропуску «Медика-Шегині». Термін завершення такого блокування не відомий.

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Стосовно ПП «Долгобичув-Угринів». Біля пункту пропуску протестувальники озвучили намір перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

Щодо пункту пропуску «Зосін-Устилуг», тут до 16:00 за київським часом, протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою.

На пункті пропуску «Корчова-Краківець» до 21:00 (за київським часом) 20 лютого протестувальники планують блокувати рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

«Гребене-Рава-Руська» – тут протестувальники з 13 години (за київським часом) 20 лютого заблокували рух всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

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У пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» мітингарі планують повністю заблокувати рух вантажного транспорту в обидвох напрямках до 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Раніше повідомлялось, що одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.

У відповідь на дії польських фермерів, українські перевізники розпочали мирну акцію біля пропускних пунктів «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика».