Польща хоче мати найбільшу армію в НАТО, але проблем не оминути – ЗМІ

Чисельність армії Польщі має з часом сягти 450 тис. військових, для цього країні слід провести низку суттєвих змін

Польща хоче мати найбільшу сухопутну армію не лише ЄС, а й усього блоку НАТО. Начальник Генерального штабу Польщі генерал Вєслав Кукула оголосив про процес трансформації польської армії. Згідно із планом Польщі, чисельність Збройних сил має досягти 450 тис. воїнів, зокрема 150 тис. військовослужбовців чинного резерву. Втім, є низка факторів ризику та потенційних проблем, які можуть звести нанівець такі цілі. Про це пише польське видання Gazeta.

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Поки що польська армія налічує 190 тис. осіб, що майже вдвічі більше, ніж було десять років тому. Таким чином, згідно з рейтингом військового потенціалу Global Firepower, країна посіла 21 місце у світі. Але Варшава має більш амбітні цілі – довести чисельність своєї армії до 300 тис. осіб.

«Одним із перших рішень глави Міноборони було рішення щодо підвищення зарплати: 20% для солдатів Війська Польського та установ, підпорядкованих Міністерству національної оборони та 30% для військових училищ, університетів та військових академій», – повідомили у польському Міноборони. Зросте зарплата у всіх військовослужбовців – від сержантів до генералів.

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Доцент Інституту міжнародних досліджень та безпеки Вроцлавського університету Міхал Пєкарський каже, що такі амбіційні заяви щодо маштабного збільшення збройних сил дуже дивують. Він зазначає, що ідея попереднього уряду досягти 300 тис. уже була піддана критиці військовослужбовців строкової служби. Пєкарський звертає увагу на кілька важливих проблем, з якими доведеться зіткнутися армії, намагаючись реалізувати амбітний план.

«У нас є багато факторів ризику та потенційних складнощів, які можуть блокувати такі далекосяжні зміни», – каже він.

Одним із таких факторів є проблема демографії. Кількість населення зменшується, особливо працездатного віку. Його ще потрібно звузити до людей відповідного ​​віку, коли є сенс вступати на військову службу. «На даний момент немає жодних перешкод, але типовий вік для вступу на службу становить від 20 до 30 років. Чим пізніше, тим важче буде», – каже Пєкарський. Крім того, постає питання, чи будуть ці люди придатні до служби. «Є проблеми зі здоров’ям, судимість, виїзд за кордон. У самому кінці, звісно, ​​стоїть питання волі цих людей. Ви повинні подати заявку на це. Але на даний момент ніхто не говорить про запровадження обов'язкової військової служби» – зазначає він.

Також важко визначити, чи дійсно зможе держава отримати 300 тис. солдатів на дійсній службі та ще 150 тис. людей в резерві. «Навіть якщо це буде протягом наступних 15 років – до 2039 року – це означало б, що статистично потрібно буде збирати щороку 10 тис. нових людей. У той же час люди з активного резерву будуть залишати службу, тому вакансії доведеться заповнювати», – каже Пєкарський. Він також зазначає, що така велика армія означає більший попит на інструкторів, сержантський і офіцерський склад.

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Ще одна велика проблема – це наявність майданчиків для тренувань. «У Польщі ми маємо лише кілька великих центрів, де можна тренуватися з військами. Кількість тирів обмежена. Кількість навчальних центрів у містах надзвичайно мала. Тому виникає питання, чи не призведе збільшення чисельності армії до необхідності відведення нових територій під полігони. Це гігантські витрати, які ми на даний момент не можемо оцінити», – каже він.

До слова, Польща розпочала найбільші з часів холодної війни військові навчання. Навчання Dragon-24 в рамках військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24 стартували 26 лютого.

Зазначається, що навчання є найбільшими навчаннями Альянсу з часів холодної війни. У навчаннях беруть участь 90 тис. військових з усіх країн НАТО, а також приблизно 50 військових кораблів, 80 літаків і 1,1 тис. бойових машин.

До слова, У Польщі 44% громадян виступають проти повторного запровадження обов'язкової військової служби.