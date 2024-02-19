Польські фермери анонсували повну блокаду кордону: прикордонники відреагували
Наразі заблокованими залишаються шість напрямків
Українські прикордонники не мають інформації щодо повної блокади кордону з Україною польськими протестувальниками. Наразі залишаються заблокованими шість з дев'яти пунктів пропуску. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.
«Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, шість із яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести – чотири є найбільшими пунктами пропуску через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн», – сказав він
Крім того, за словами Демченка, ті три напрямки, які залишаються, вони мають свої особливості.
«Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші напрямки - це для руху менших вантажівок в обох напрямках», – констатував спікер.
Заблокованими залишаються шість напрямків: «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець». На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.
«Найбільше навпроти пунктів пропуску «Ягодин» і «Краківець». До того ж нагадаю, що по напрямку КПП "Ягодин" вчора і також частину дня суботи взагалі не пропускалися вантажівки в обох напрямках. А сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск. Це залежно від дій, які вичиняють протестувальники. І власне протягом години пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість поки що ми не маємо підтвердження, що хоч якийсь рух відбуватиметься в напрямку Польщі», – каже Демченко.
Також він зазначив, що незначний рух, фактично суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажівок фіксуються й по напрямку пункту пропуску «Шегині».
«Більш-менш інтенсивний рух фіксується по напрямку пункту пропуску «Краківець». І власне дії з блокування загалом значно обмежили можливість перетину кордону вантажними транспортними засобами», – додав спікер.
Нагадаємо, цього тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів
Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.
Раніше повідомлялося, якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 млрд грн.
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