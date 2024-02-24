Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами
Плакати з'явилися під час візиту до прикордонного села міністра сільського господарства Польщі
фото: PAP

Представник асоціації, яка організовує протести фермерів, заявив про непричетність до вивішування таких плакатів

24 лютого на акції протесту польських фермерів у прикордонному селі Зосині знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами, від яких організатори протестів відхрещуються. Про це повідомила радіостанція RMF FM.

Плакати суперечливого змісту з'явилися під час візиту до Зосина міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секєрського.

Їхній зміст збігався зі змістом гучного плакату з написом: «Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями».

Представник асоціації «Ошукане село», яка організовує протести фермерів, Веслав Гринь заявив про непричетність до вивішування таких плакатів.

«Приїжджають хлопці – я не знаю, з яких організацій, – які хочуть нашкодити фермерській громаді. Це не хтось із наших. Хтось приїжджає і хоче показати себе», – запевнив Гринь і додав, що фермери швидко зірвали плакати з провокаційними написами.

Нагадаємо, поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Путіна.

Згодом фермеру, який у вівторок під час акції протесту вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями», були пред'явлені офіційні звинувачення. Йому може загрожувати покарання до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, польські протестувальники тимчасово припинили блокаду пункту пропуску «Устигул – Зосин».

Читайте також: 

Теги: Польща путін прапор поліція кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Навальний, Борис Нємцов, Олег Кашин та Аркадій Бабченко
Навальний міг би легко зібрати 200 млн євро для ЗСУ, але...
18 лютого, 10:53
План Трампа полягає у тому, щоб змусити Україну і Росію сісти за стіл перемовин
Путін і Трамп зізналися один одному у коханні
15 лютого, 13:01
Українські автоперевізники розпочали акцію протесту на українсько-польському кордоні, а саме біля пункту перетину «Ягодин – Дорогуськ»
Око за око? Що задумали українські водії на польському кордоні інтерв’ю
16 лютого, 07:00
Екссуддя зазначив, що теща мешкає у двокімнатній квартирі 1970-х років будівництва
Екссуддя Верховного суду Львов розказав, хто в його родині підтримує Путіна
25 сiчня, 16:08
Зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав потерпілій ушкодження, не сумісні із життям
На Одещині вбито 15-річну дівчину: у злочині підозрюють її ровесника
3 лютого, 15:18
Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
5 лютого, 12:30
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою прибули із візитом до Одеси
Глава МЗС Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси
Вчора, 20:34
У Кремлі затвердили новий «порядок» проведення «голосування» на окупованих територіях України, який передбачає можливість взяти участь у незаконних «виборах» на як з російським, так і з українським паспортом
Розвідка повідомила, навіщо Кремль відправив спецзагони на окуповані території України
19 лютого, 13:04
Кім Чен Ин уже їздив на автомобілі-подарунку Путіна марки «Аурус»
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком
20 лютого, 09:23

Соціум

У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами
У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами
Військовий штучний інтелект США відстає від розробок Китаю. Пентагон б'є на сполох
Військовий штучний інтелект США відстає від розробок Китаю. Пентагон б'є на сполох
Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною
Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною
«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
18K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
6655
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
5486
Скільки росіян воює в Україні? Генштаб Сирського оновив дані
4251
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
3747
Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України

Новини

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Вчора, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua