У Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами

Плакати з'явилися під час візиту до прикордонного села міністра сільського господарства Польщі

Представник асоціації, яка організовує протести фермерів, заявив про непричетність до вивішування таких плакатів

24 лютого на акції протесту польських фермерів у прикордонному селі Зосині знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами, від яких організатори протестів відхрещуються. Про це повідомила радіостанція RMF FM.

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Плакати суперечливого змісту з'явилися під час візиту до Зосина міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секєрського.

Їхній зміст збігався зі змістом гучного плакату з написом: «Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями».

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Представник асоціації «Ошукане село», яка організовує протести фермерів, Веслав Гринь заявив про непричетність до вивішування таких плакатів.

«Приїжджають хлопці – я не знаю, з яких організацій, – які хочуть нашкодити фермерській громаді. Це не хтось із наших. Хтось приїжджає і хоче показати себе», – запевнив Гринь і додав, що фермери швидко зірвали плакати з провокаційними написами.

Нагадаємо, поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Путіна.

Згодом фермеру, який у вівторок під час акції протесту вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом «Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями», були пред'явлені офіційні звинувачення. Йому може загрожувати покарання до п’яти років позбавлення волі.

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Як повідомлялося, польські протестувальники тимчасово припинили блокаду пункту пропуску «Устигул – Зосин».