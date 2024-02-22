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Зеленський запросив Дуду зустрітися на кордоні: Варшава відповіла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський запросив Дуду зустрітися на кордоні: Варшава відповіла
Польська сторона пропонує говорити у Варшаві або де-небудь у Жешуві, Любліні, а не на кордоні
фото: Офіс президента

Дуда підтримує зустріч між урядами двох країн

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак  зустріч на кордоні, яку пропонував президент України Володимир Зеленський «не найбезпечніша» і краще було б зустрітися у іншому місці. Про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24.

«Президент виступає за те, щоб вести цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною - ред.). Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за свої засоби до існування. Український народ бореться за свої засоби до існування. Ситуація фатальна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків величезна, і ця проблема просто має бути вирішена», – сказав Анджей Дера.
Він зазначив, що немає іншого шляху, окрім переговорів і Дуда підтримує зустріч між урядами двох країн. 

«Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати і допомогти Україні. Давайте не будемо забувати, що все, що зараз відбувається на кордоні, – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією – результат війни», – сказав він .

Відповідаючи на запитання про те, що представники польського та українського урядів мають зустрітися на кордоні, він зазначив, що «це не найбезпечніше місце».

«Краще говорити у Варшаві або де-небудь у Жешуві, Любліні, а не обов'язково на кордоні», – вказав Дера.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

До відома, нардеп Олег Дунда анонсував візит Дуди до Києва 23 лютого.

Нагадаємо, президент Польщі наголосив, що протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.

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Теги: Польща Анджей Дуда фермер кордон

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