Протести польських фермерів поширяться на залізницю

Блокада доріг біля пунктів пропуску триватиме упродовж місяця, до 10 березня

Польські фермери перешкоджатимуть перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.

Про це повідомляє Держмитслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір відсьогодні, з 9 лютого, у пункті пропуску «Хрубешув - Володимир-Волинський» (ст. «Ізов») перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції «Хрубешув», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів «Солідарність», блокада основних автошляхів країни триватиме декілька годин, а доріг біля пунктів пропуску – упродовж місяця, до 10 березня.

Нагадаємо, польські фермери сьогодні, 9 лютого, розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – «Медика-Шегині».

Зазначимо, що міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що в деяких сферах буде необхідне повне блокування імпорту з України, як у випадку із зерновими. Це пов'язано з тим, що Польща також експортує сільськогосподарську продукцію на ринки інших країн ЄС і не може конкурувати в цьому питання з українським агросектором, який здійснює виробництво у значних масштабах.

За його словами, польські аграрії «мають слушні очікування і вимоги, аби обмежити надмірний наплив товарів з України» на європейський ринок, особливо до Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив міністр, може знадобитися повне блокування імпорту з України зокрема цукру та м’яса птиці – наразі відомство аналізує таку потребу. Свої вимоги міністерство Польщі подаватиме Єврокомісії, а також хоче закріпити їх у відносинах з Україною.





