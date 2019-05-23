«Народний фронт» закликає депутатів усіх фракцій стати на захист Конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У фракції переконанні, що «сьогодні незаконно розпускають парламент - завтра здадуть частину території України чи дозволять російським війська перебувати у Донецьку чи Луганську»

«Народний фронт» закликає народних депутатів усіх фракцій Верховної Ради України невідкладно долучитися до підписання подання до Конституційного Суду щодо відповідності Указу президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 червня 2019 року.

Депутати фракції «Народний фронт» вже поставили свої підписи.

Заява оприлюднена на сайті «Народного фронту».

«Ми твердо заявляємо про те, що підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки мова йде про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави – Президентом України.

На цьому фоні абсолютно безглуздими і безпідставними виглядають примітивні пояснення, що начебто йдеться про продовження роботи цього складу парламенту на кілька місяців. Ні! Або ми сьогодні захистимо Основний Закон України від цинічної атаки, або його нехтування породжуватиме нові глобальні загрози для держави.

Переконані, це іспит державницьких сил на здатність захистити країну від правового безчинства і руйнування основ державності.

Сьогодні незаконно розпускають парламент - завтра здадуть частину території України чи дозволять російським війська перебувати у Донецьку чи Луганську, як це свого часу зробив Янукович харківськими угодами, забезпечивши плацдарм російській армії для окупації Криму.

Захистимо Україну!», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.