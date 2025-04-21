Населення України стрімко старіє. Демограф розповів про наслідки

Гладун: Люди живуть довше – це означає, що економічна, політична, соціальна ситуація є кращою

В Україні рівень старіння населення зростає, зокрема через втрати на фронті серед людей до 60 років. З одного боку, тривалість життя збільшується, що зазвичай свідчить про покращення економічної, політичної та соціальної ситуації. Але з іншого боку, це означає зростання навантаження на пенсійну систему, соціальні служби та сферу охорони здоров’я. Про це зауважив доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

«Рівень постаріння збільшився через смерті людей фронті у віці до 60 років, оскільки пенсіонерів в армію не беруть. Також сильно вплинула міграція. Євростат в аналізі статево-вікової структури наших вимушених мігрантів вказав, що 94% – це діти і люди працездатного віку і лише 6% – люди у віці 65 років і старше», – зазначив експерт.

Гладун зауважив, що наразі Україна по рівню постаріння серед інших країн перебуває наприкінці третього десятку: «Тобто не все так погано. Взагалі в світі постаріння шляхом збільшення тривалості життя – це позитивний чинник, оскільки є результатом цивілізаційного прогресу».

«Люди живуть довше – це означає, що економічна, політична, соціальна ситуація є кращою. Але з іншої сторони – це збільшує навантаження на соціальні служби, пенсійний фонд, систему охорони здоров'я. Тому на це питання можна дивитись з двох боків. Але всі нації без виключення старіють. Це загальний світовий процес і цю реальність треба прийняти», – наголосив демограф.

Водночас, як зауважив експерт, старіння нації створює напруження в економіці, бо не вистачає працездатного населення, щоб сплачувати внески в пенсійний фонд: «Це також збільшує навантаження на медичну систему, бо люди старшого віку хворіють більше, у випадку інвалідизації держава багато витрачає на утримання. Виходом може бути збільшення тривалості здорового життя. Також бізнес має пристосовуватися до ситуації і створювати робочі місця для людей з врахуванням фізичного стану старших вікових груп, а не шукати лише молодь».

Демограф підсумував: «Треба підвищувати рівень народжуваності в країні, щоб діти за 20 років виросли й вийшли на ринок праці, могли підтримувати старше покоління».

Раніше доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун повідомляв, що українкам потрібно народжувати по троє дітей, щоб зберегти населення.