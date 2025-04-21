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Чи варто мобілізувати 18-річних? Експерт пояснив, як це вплине на демографію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи варто мобілізувати 18-річних? Експерт пояснив, як це вплине на демографію
Демограф зробив заяву щодо мобілізації 18-річних
фото з відкритих джерел

Демограф про мобілізацію 18-річних: Якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей

В Україні періодично порушують питання щодо необхідності зниження мобілізаційного віку до 18 років. Доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю «РБК-Україна» пояснив, як це може вплинути на демографію країни, інформує «Главком».

«Українці, яким зараз по 18-25 років, це когорта людей, які народились у 2001 році, коли у нас був найнижчий рівень народжуваності, а тоді ще п'ять років був провал у цій сфері. Якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей. Це з погляду демографії, а з політичного – зниження мобілізаційного віку – це справа військових. Вони повинні рахувати свої потреби у вікових категоріях, і якщо є необхідність у 18-25 річних – тоді треба мобілізувати. Інакше не буде країни, і тоді про яку демографію можна говорити?», – зауважив демограф.

Олександр Гладун зазначає, що постає питання, як ефективно залучати молодь, адже у суспільстві побутує страх, ніби їх одразу відправлятимуть на передову, де вони можуть загинути. Водночас він наголошує, що на кожного бійця на фронті припадає тилове забезпечення з п’яти-шести осіб.

«Ті, хто розробляє програми для дронів, аналітичне наведення ракет – вони не на передовій. Тому це має бути рішення військових. Бо уявіть, що не призвали 20 тис. людей і через це країну знищили. Тоді Росія захопить наші території, нав'яже своє громадянство і нашу молодь призве у свою армію, щоб воювали проти нас», – зауважив експерт.

Демограф додав: «Така ситуація була в ОРДЛО. Там сформували два корпуси з Донецької та Луганської областей, їх відправили воювати проти української армії, і тих корпусів вже нема. Тому питання безпеки має переважати, а вже паралельно з цим мають вирішуватись демографічні проблеми».

Нагадаємо, що «Контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону. Представник оборонного відомства додав, що ще приблизно півтори тисячі людей перебувають на фінальній стадії відбору та незабаром приєднаються до Сил оборони.

Раніше доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун повідомляв, що українкам потрібно народжувати по троє дітей, щоб зберегти населення.

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Теги: демографічна криза мобілізація Олександр Гладун

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