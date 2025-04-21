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Скільки дітей мають народжувати українки, аби уникнути катастрофи: пояснення демографа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки дітей мають народжувати українки, аби уникнути катастрофи: пояснення демографа
Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей
фото з відкритих джерел

Демограф розповів, що наразі 100 жінок в Україні народжує приблизно 95-100 дітей

Українкам потрібно народжувати по троє дітей, аби кількість населення залишалася на нинішньому рівні. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун, інформує «Главком».

«Щоб населення не скорочувалось за рахунок природного чинника, 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей. Йдеться про українок репродуктивного віку, у демографії – це від 15-ти до 49-ти років. Але треба врахувати, що є жінки, які не хочуть мати дітей, деякі не можуть народжувати через хвороби. Тому по факту решті українок треба народжувати десь по три дитини, щоб населення не зменшувалось», – пояснив Гладун.

Демограф зауважив, що у жодній країні Європи нема такого рівня народжуваності. За його словами, в середньому по ЄС 100 жінок народжують 150-160 дітей. Гладун відзначив найкращу ситуацію у Франції, там народжуваність на рівні 170-180 дітей.

За словами демографа, у 2019 році в Україні 100 жінок народжували 123 дитини: «Це вдвічі менше, ніж потрібно. У 2021-му на 100 жінок було 116 дітей, тоді ковід сильно вплинув на ситуацію. Зараз ми вважаємо, що 100 жінок народжує десь 95-100 дітей. Але це не найгірший показник, бо у Південній Кореї на 100 жінок – 72 дитини, Китаї – 100 дітей, Японії та Італії – 120 дітей. Скорочення народжуваності притаманне розвинутим країнам. І це для них проблема».

Як повідомлялося, українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину. Як інформує «Главком», таку думку висловив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів. 

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Теги: демографічна криза українці Олександр Гладун

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