Порошенко пообіцяв зупинити «вірус всепрощення Росії»



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Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ

За словами Порошенка, в ПАРЄ Україна отримала перший за останні п’ять років серйозний дипломатичний удар

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення російської делегації, є потужним викликом Україні.

Про це він написав 25 червня у Facebook.

«Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п’ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна», - підкреслив Порошенко.

Він повідомив, що найближчим часом має намір задіяти «усі свої зовнішньополітичні зв’язки, аби вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі».

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Напередодні прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».